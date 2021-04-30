موجة كورونا الثالثة تجتاح العالم.. مليون إصابة يوميا والهند في المقدمة

أظهرت آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تدهورًا حادًا في الوضع الوبائي بالعالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا والتي تشهد ذروتها في الهند التي تسجل اليوم تلو الآخر رقما قياسيا في معدل الإصابات والوفيات.

وأظهرت إحصائيات وبيانات منظمة الصحة أن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند.

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في الموجة الثالثة أقل منه في الموجة الثانية.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية، إلى أن الهند سجلت زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452، اليوم، في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت بيانات وكالة أنباء «رويترز»، أن الهند أضافت 7.7 مليون إصابة إلى إجمالي عدد الحالات منذ نهاية فبراير، عندما اكتسبت الموجة الثانية زخما.

وفي المقابل، استغرقت الهند ما يقرب من 6 أشهر لإضافة 7.7 مليون إصابة سابقة، ويوضح فارق الأشهر الأربع بين تحقيق نفس العدد من الإصابات حجم المأساة الحالية، وعدد الإصابات المتفاقم حاليا.

من جهة أخرى، كشفت بيانات حكومية بريطانية أن تهديد فيروس كورونا، تم القضاء عليه تقريبا في ثلث البلاد، على الرغم من أن الجميع لا يزالون يخضعون لقيود إغلاق قاسية.

وبحسب البيانات الواردة من لوحة معلومات كوفيد الحكومية، فإن حوالي 22 مليون شخص يعيشون في مناطق في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا في شهر أبريل.

ويظهر تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية، أن بعض المناطق لم تسجل أي حالة وفاة، وقد سجلت منطقة بليموث آخر حالة قبل 57 يوما، أما في أكسفورد ومايدستون وكينت، فآخر حالة وفاة سجلت قبل شهرين.

وتظهر الإحصائيات التي تصل حتى 29 أبريل، أنه خلال الشهر الحالي، تم الإبلاغ عن أقل من 600 حالة إصابة، مقارنة بأكثر من 30 ألف خلال نفس الفترة في يناير.

وتظهر أحدث الأرقام أن أكثر من 48 مليون مواطن بريطاني تلقوا جرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس، و14 مليون تلقوا الجرعتين.