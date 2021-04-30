موعد عرض مسلسل الطاووس الحلقة 19.. هل ستأخذ سهر الصايغ بثأرها؟

ينتظر محبو الدراما وخاصة متابعي مسلسل الطاووس، موعد كل حلقة جديدة له بعد تطور الأحداث، ويبحثون عن موعد عرض مسلسل الطاووس الحلقة 19، وماذا سيحدث بها من قرار النيابة وتفاصيل قضية الاغتصاب.

موعد عرض مسلسل الطاووس الحلقة 19

يُعرض مسلسل الطاووس، وفق ما أعلنت عنه قناة النهار في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والثانية في تمام الساعة الخامسة فجرًا.

موعد عرض مسلسل الطاووس الحلقة 19

كما يكون موعد عرض مسلسل الطاووس عبر فضائية «القاهرة والناس» الساعة 11:00 مساءً، والإعادة على «القاهرة والناس 2» في تمام الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل الطاووس الحلقة 18

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الطاووس تفاوض المحامي «كمال» الذي يجسد شخصيته الفنان السوري جمال سليمان، مع «حماد» الذي يجسد شخصيته الفنان مهند، من أجل الاعتراف بجريمة الاغتصاب، وعندما أتت أمنية إلى المحامي كمال لتجد حماد جالسا لتنهال عليه الضرب وتوبخه على ما فعله بها من تدمير حياتها هو وزملائه، ولكن كمال يهدئها ليقول لها إن حماد سيعترف بارتكاب زين وطارق جريمة الاغتصاب وقتل علي إمام بشرط أن تعترف هي ببراءته.

حديث كمال والاتفاق الذي قاله لأمنية أثار غضبها وأبدت اعتراضها على ذلك.

وحاول زين وطارق المنزلاوي أن يجدا الفتاة المسؤولة عن الصفحة المدافعة عن أمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يسعون مع والد زين المحامي ضياء شاهين والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، إلى إلقاء تهمة قتل على إمام على حماد وحده.

يقرر حماد الذهاب إلى الشرطة للاعتراف بقتل زين وطارق لليوتيبر الشهير في المسلسل علي إمام، وارتكابهم جريمة الاغتصاب أيضا بعد قيامهم بتخدير أمنية، لتأمر النيابة بضبط وإحضار زين وطارق المنزلاوي، وتأمر بحبسهما على ذمة التحقيق.