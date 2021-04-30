صديق فتاة حلوان ينفي خطفها: «جاتلي الغردقة بإرادتها وقالتلي أمي عارفة»

روى صديق فتاة حلوان، الهاربة من منزل أسرتها، تفاصيل الواقعة في تحقيقات النيابة العامة بقوله، إنه تعرف على الفتاة «إيمان» منذ شهرين عبر منصة «فيسبوك» ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وأن الفتاة عندما عرفت أنه يقيم في الغردقة أخبرته بأنها ترغب في الذهاب إلى تلك المدنية من أجل «المصيف» فعرض عليها استضافتها في أي وقت تحدده، وبعدها بأيام أخبرته بموعد حضورها للغردقة وأن أسرتها تعرف أنها بصحبته وخاصة والدتها.

أحمد ينكر معرفته بهروب الفتاة

وأضاف الشاب أنه استقبل الفتاة في منزله، وأنه لم يعرضها لأي مكروه ولم يختطفها أو يحتجزها، وكانت تتحرك بمحض إرادتها دون أي عقبات ثم غادرت أيضًا بمحض إرادتها، بعد أن شاهدت صورها على «فيسبوك» من قبل أفراد أسرتها الذين تحدثوا عن تعرضها للخطف، وبعد وصولها القاهرة بيومين فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه بعد أن ذهبت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا بتعرضها للخطف بعد تخديرها.

الفتاة: كنت خايفة من أبويا وأخويا

وفي المقابل استمعت النيابة أيضًا لأقوال الفتاة التي أيدت رواية الشاب، موضحة أنها لم تتعرض للخطف أو الإيذاء من قبل صديقها، وأنها كانت ترغب في قضاء عطلة الصيف، وخافت من أسرتها، ففضلت عدم إخبارهم بمكان إقامتها خشية منعها: «كنت خايفة من أبويا وأخويا»، وعقب عودتها قررت اختلاق واقعة اختطافها حتى تقنع أسرتها بروايتها، وأنها كانت تتخيل أن الشرطة ستغلق الواقعة بعودتها، لكنها فوجئت بالقبض على صديقها.

تحريات المباحث كشفت الواقعة

وأفادت تحريات المباحث، أن زعم طالبة حلوان تعرضها للخطف على يد مجهولين احتجزوها في شقة بالغردقة، لأسباب لا تعرفها حتى أطلقوا سراحها، كان عبارة عن واقعة مختلقة للتغطية على هروبها من منزل أسرتها والإقامة في منزل صديقها بالغردقة، وأن الفتاة «إيمان» توجهت إلى صديقها «أحمد» الذي جمعها به علاقة صداقة عبر «فيسبوك» الذي يعمل بمرسى علم في محافظة البحر الأحمر، وأقامت برفقته لمدة 14 يومًا، وبعد أن لاحظت انتشار صورها على صفحات التواصل الاجتماعي، عادت إلى منزل الأسرة ثم اختلقت قصة وهمية بقيام مجهولين باختطافها بعد تخديرها.