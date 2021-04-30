رويترز: تركيا تسجل رقما غير مسبوق في عدد وفيات كورونا

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة التركية، يوم الجمعة، أن تركيا سجلت 394 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر حصيلة يومية على الإطلاق، بعد يوم من دخول البلاد في إغلاق على مستوى البلاد حيز التنفيذ.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة رويترز مساء اليوم الجمعة، أيضا 31891 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميًا في عدد الحالات اليومية بناءً على متوسط ​​سبعة أيام، وفقًا لإحصاء لرويترز. وشددت أنقرة القيود مع ارتفاع الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية بعد تخفيف الإجراءات في مارس الماضي.

دخل الأتراك يوم الخميس في «إغلاق كامل» على مستوى البلاد حتى 17 مايو للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة يوم الجمعة إن تركيا ستتلقى مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر في مايو، مضيفًا أنه سيتم شراء 30 مليون أخرى في يونيو.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال قوجا إن اللقاحات ستكون أكثر ندرة في الشهرين المقبلين، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الجمعة إنه لا يرى مشاكل في الشراء اللقاحات، وأن أنقرة ستتلقى جراعات جديدة من روسيا والصين في الأشهر المقبلة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في مقاطعة أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط، قال قوجا إن تركيا لديها 6 ملايين جرعة من لقاح فايزر، وسينوفاك الصيني في المخزون في الوقت الحالي، وأضاف أنه يتوقع زيادة المشتريات في مايو ، مع التسليم المتوقع لشحنة لقاح سبوتنيك الروسي.