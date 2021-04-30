«الحرمين» تبث تسجيلات صوتية لصلاة التراويح من المسجد الحرام

نفذت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلةً في إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي في النصف الأول من شهر رمضان بهندسة صوتية لأكثر من 3600 دقيقة لصلاة التراويح، حيث بلغت بعد هندستها 614 دقيقة صالحة للنشر وعمل 15 تصميما لصلاة التراويح.

وأوضح مدير إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي ممدوح بن سعيد الخزاعي أن الهندسة الصوتية تمر بعدة مراحل، وذلك بجمع المادة الصوتية ومن ثم عمل الهندسة الصوتية بحذف الركعات والسجدات وجعل القراءة مسترسله وحذف السكتات إن وجدت.

وبين الخزاعي أن من مهام الموظف المختص للهندسة الصوتية بعد استلام المادة الصوتية، حذف الأخطاء اللفظية والفنية والاستماع كاملا لها قبل إخراجها بصدى يحاكي المسجد الحرام، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وباكتمال هذه الليالي المباركة يكتمل مصحف الحرم المكي لعام 1442 ويصبح جاهزًا للتوزيع والإهداء.