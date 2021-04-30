عاجل.. عامل يذبح زوجته على الإفطار في الهرم

شهدت منطقة الهرم جريمة بشعة، حيث تخلص عامل من زوجته أثناء الإفطار إثر نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب إحضاره أحد الضيوف لتناول طعام الإفطار رفقته دون إخبارها.

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغ من الزوج يفيد أنّ زوجته مصابة بحالة صرع وعند عودته للإفطار عثر عليها في المطبخ أرضا و الأواني «من المطبخ» سقطت عليها و بها 2 جرح قطعي بالذقن والرقبة ولا يرقوا إلى سبب الوفاة ويتم الفحص، وانتقلت قوة من ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث كذب رواية الزوج.

بمناقشة الزوج ومواجهته بعدم منطقية أقواله وبجمع التحريات تبين حدوث خلافات زوجية وآخرها قبل وفاتها أثناء حضور أحد الضيوف طرفهما، اعترف أنه حدث مشادة كلامية بسبب إحضاره أحد الضيوف دون إخبارها وعدم وجود مأكولات كافية فقام باستلال سكين وطعنها وأصاب شريانا بالرقبة أدى لنزيف داخلي.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة؛ وبدأت في استجواب المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.