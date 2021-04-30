7 ملاحظات على حلقة طارق يحيى في «رامز عقله طار».. هل كشف المقلب؟

وقع الكابتن طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، ضحية لبرنامج المقالب «رامز عقله طار» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في حلقة اليوم الجمعة، حيث شهدت الحلقة عددًا من الملاحظات نعرضها لكم في السطور التالية.

1- استمرار الأخطاء الفنية

واستمر القائمون على البرنامج في السقوط في الأخطاء الفنية، حيث ظهر رامز جلال في مقدمة البرنامج بملابس مختلفة عن الملابس التي ظهر بها في الفقرة الثانية، كما ظهر بقصة شعر وضع بها حلقات معدنية، أما في الفقرة الثانية فظهر دون هذه الحلقات، وأيضا ظهر في الفقرة الأولى بنظارة شمسية لون إطارها أخضر، والفقرة الثانية ظهر بنظارة مختلفة تماما.

2- وصلة تنمر بطارق يحيى

وقدم رامز جلال وصلة تنمر وسخرية من ضيفه طارق يحيى، وقال عنه إنه «بيرازينا بأتقل إفيهات، ولما تخرج منه يقولك أنا بعمل تريندات»، ووصفه بأنه «المذيع اللي مابيجمعش.. ورئيس اتحاد قرع العسل».

3- الأهلي حاضر بقوة

رغم أن ضيف حلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، زملكاوي الانتماء بامتياز، وواحد من المدافعين عن النادي الأبيض، إلا أن غريمه التقليدي الأهلي كان حاضرا بقوة في الحلقة، نكاية في الضيف، وظهر ذلك من خلال عدة مواقف وتعليقات لمقدم البرنامج.

وسأل رامز جلال الروبوت «بكبك» مرتين: من هو نادي القرن الحقيقي؟ ليرد الروبوت: «الأهلي فور شور»، كما تعمد صناع البرنامج استقبال طارق يحيى بـ«ورد أحمر»، وعلق رامز جلال على ذلك قائلا: «جايبينلك ورد أحمر عشان نضايقك»، كما أشار أيضا في موقف آخر إلى «الماتش اللي اتغلبتوا فيه 6 واحد».

4- طارق يحيى مصمم على الـ«إفيهات» و«التريند»

واستمر رامز جلال في السخرية من طارق يحيى، وظهر ذلك من خلال عدة مواقف في البرنامج، مثل رده على حسن عسيري الذي عزمه على «آيس كريم»، بالقول: «آيس كريم يعني قصدك؟؟» ووقوفه أمام بائع الـ«آيس كريم»، وتوجيه سؤال: «عندك إية بقى؟» ليعلق رامز جلال ساخرا: «عنده فول مدمس».

كما سأل يحيى أثناء دخوله الملاهي: «هو في ألعاب؟» ليرد رامز جلال: «أنت جاي ملاهي وبتسأل فيه ألعاب ولا لا!! انت عايز تعمل تريندات من دلوقتي».

5- طارق يحيى لم يعد رياضيا

وأظهرت الألعاب التي خاضها طارق يحيى في حلقة اليوم، أنه فقد لياقته البدنية، حيث تعب سريعا، وفشل في أداء بعضها، لدرجة أن حسن عسيري قال له: «شكلك من زمان بعيد عن التمارين».

6- لا يعرف سيارات «تسلا»، ولا «العوم»

وكشف طارق يحيى أنه لا يعرف العوم، كما فشل في الإجابة على سؤال: هل تعرف سيارات تسلا؟

7- هل كشف المقلب؟

وهناك مؤشران يدلان على أن طارق يحيى إما كشف مقلب رامز جلال أو كان على علم به، وإما أنه تقبله بروح رياضية، أولهما أنه في كبسولة الـ«هوب دروب» رغم أنه تلفظ بألفاظ خارجة 4 مرات، إلا أنه لم يبدِ على وجهه الغضب أو الاندهاش، بل كرر كلمة: «كفاية كفاية»، والمؤشر الثاني هو عدم إبداء أي رد فعل عندما كشف له رامز جلال عن نفسه، بل قال بهدوء، مطالبا بإخراجه من حمام السباحة: «شيلني يابني الله يهديك».