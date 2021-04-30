«نور ويوسف وتيم».. ظهور مميز لأبناء الفنانيين في دراما رمضان 2021

شهد السباق الدرامي في الموسم الرمضاني، ظهور عدد من الوجوه الجديدة من أبناء الفنانين، الذي خطفوا الأنظار منذ الحلقات الأولى لهم.

«نور» نجل الفنان خالد النبوي

في الحلقة الـ17 من مسلسل «الاختيار 2» كانت بداية ظهور «نور» ويجسد دور الشهيد الملازم أول «أحمد شوشة»، في أول تجربة تمثيلية لنور خالد النبوي، وذلك بعدما أنهى دراسته للتمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية.

«الاختيار 2» من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.

«يوسف» ابن الفنان حسين الإمام

ومنذ الظهور الأول له في مسلسل «لعبة نيوتن»، بداية مشاهده في الحلقة الـ17، ويجسد شخصية «عمر»، في أول تجربة تمثيلية لابن الفنان الراحل حسين الإمام وسحر رامي، حيث درس الهندسة الصوتية والإنتاج وكذلك الإخراج، واحترف عزف الدرامز وقدم العديد من الأغاني الأجنبية بصوته وكلماته.

ومسلسل «لعبة نيوتن»، من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، عائشة بن أحمد، سيد رجب وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.

«تيام» نجل مصطفى قمر

«تيام» يشارك في مسلسل «فارس بلا جواز»، حيث ظهر كضيف شرف في الحلقة 17، والذي جسد دور شخص صعيدي وتمتع بخفة دم وأداء مميز.

مسلسل «فارس بلا جواز»، من بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، ندى موسى، محمد ثروت، سليمان عيد وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج معتز حسام. تدور أحداث المسلسل حول شخصية «فارس» الذي يتعرض لظروف تجعله يضطر للبحث عن عروسة.