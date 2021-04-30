تعرف على أدعية ليلة القدر: «خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»

مع دخول العشر الأواخر من رمضان، يشتاق القلب لليلة القدرة والدعاء بـ أدعية ليلة القدر، حيث اقتضت حكمة الله أن يُخفي ليلة القدر في رمضان بين الليالي العشر الأواخر ليجتهد الصائم في طلبها ويوقظ أهله للصلاة والعبادة، كما كان يفعل رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ • تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ • سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، ولذلك يكون الدعاء بـ أدعية ليلة القدر.

أدعية ليلة القدر

وورد سؤال للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية وجاء نصه كالتالي: «كيف نفوز بليلة القدر؟ وما الدعاء المأثور فيها؟» وأجابت الصفحة بأن من حكمة الله إخفاء ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان، وعلى المسلم أن يوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ • تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ • سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته.

وتابع موقع دار الإفتاء، أن إخفاء ليلة القدر في أيام شهر رمضان؛ حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، حيث كان النبي صلّ الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.

فضل ليلة القدر

وورد عن فضل ليلة القدر، التي يستحب فيها أدعية ليلة القدر فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّ الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

أدعية ليلة القدر

وفيما يخص أدعية ليلة القدر وخصوصا الدعاء المأثور عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.