«طعنات في الرقبة والوجه».. العثور على جثة خمسيني مقتولا بالفيوم

صدمة أصابت سكان مساكن دمو بمحافظة الفيوم، بنطاق أحد الكافيتريات الشهيرة، بعدما تناولوا وجبة الإفطار وخرجوا ليتناولوا «الشاي» أمام منزلهم في الهواء الطلق ليلاحظوا وجود «تروسيكل» غريب فذهبوا ليعرفون لماذا يقف أمامهم ومن صاحبه، ليتفاجئوا بوجود جثة صاحبه بجواره مقتولاً عبر طعنه عدة طعنات في الرقبة واليدين والوجه، فمنعوا أي شخص من الاقتراب من الجثة وأبلغوا الشرطة التي حضرت إلى مكان البلاغ وعاينوا الجثة، ثم استدعوا النيابة لمعاينة الجثة وموقع الحادث، بالإضافة إلى الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

إخطار مدير الأمن بالعثور على جثة خمسيني

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من سكان مناطق دمو، بالعثور على جثة خمسيني إثر إصابته بعدة طعنات في الرقبة واليدين والوجه بجوار كافيتريا بمنطقة مساكن دمو التابعة للمركز.

ضباط القسم ينتقلون إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة

على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم برئاسة الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم، والنقيب أحمد محمد فريتم معاون مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وجرى معاينة الجثة، وتبينّ أنّها جثة عاطف فريد رياض «50 عامًا» ومقيم بقرية عزبة شكر التابعة لكفور النيل، وتوفي إثر إصابته بطعنات بالرقبة واليدين والوجه، كما تبين أنّ التروسيكل المتوقف بجوار جثته هو ملك له، واستبعدت الشرطة أن يكون قتله بدافع السرقة لوجود التروسيكل بجواره.

نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

تم استدعاء سيارة الإسعاف التي حضرت إلى مكان الواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق، كما تم تشكيل فريق بحث لحل غموض الواقعة وضبط مرتكبها.