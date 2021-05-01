شهود عيان على حريق كنيسة مارمينا: نشب فجأة وبشكل مرعب

تحدث وليد ماهر، أحد شهود العيان، حول تفاصيل نشوب حريق في كنيسة مارمينا بمنطقة العمرانية، قبل قليل، قائلًا إنه نشب في مبنى للخدمات يحمل اسم البابا كيرلس السادس ويقع أمام الكنيسة، لافتًا إلى أنه كان حريقًا ضخمًا لا يعلمون كيف نشب ومن أين بدأ؟ ولكن كل شىء تحول إلى رماد في ثوانٍ.

وأضاف «وليد» لـ«الوطن»، أن الحريق لم ينشب رويدًا ثم ازداد، بل اشتعل في ثوانٍ معدودة بشكل ضخم ومخيف، ما جعل الأهالي والمارة في حيرة من أمرهم، بين الخوف من الحريق، ورغبتهم في إطفاء الحريق، في الوقت الذي حضر فيه رجال الإطفاء من أجل السيطرة على النيران.

كما أشار شاهد العيان إلى أن الحريق شب بقوة في مبنى للخدمات، الذي يحمل اسم البابا كيرلس السادس، «مكان المبنى ده قدام الكنيسة نفسها، المنظر كان يرعب، والناس منهم اللي بيجري واللي بيصرخ واللي خايف من الحريق واللي خايف على الكنيسة نفسها».

وأوضح مينا ميخائيل، شاهد عيان، أن أكثر ما كان يهم رجال الحماية المدنية هي الإصابات البشرية، وتأكدوا فور وصولهم بأنه لا توجد إصابات أو وفيات، وبعد ذلك بدأوا سريعا عمليات الإطفاء، ولكن الأمر لم يكن بتلك السهولة، «شغالين لحد دلوقتي ربنا يعينهم بس الكنيسة فيها حاجات من جوا بترجع تولع تاني».

وأكد «مينا» أن البعض حاول الدخول إلى الكنيسة للإطفاء من الداخل، ولكن قوات الحماية المدنية منعتهم، للحفاظ عليهم، وطلبت من الجميع الابتعاد ووجهت خراطيم مياهها في أعلى وأسفل تمركز الحريق، للسيطرة عليه.

وتابع صاحب الثلاثون عاما: «فيه مباني جنب الكنيسة تابعة ليها، النار مسكت فيها، لكن مع مرور الوقت لقينا في إصابات ظهرت وعددهم قليل، نتيجة اختناق من الدخان، لكن من غير جروح أو حروق».

الدفع بـ7 سيارات لإطفاء حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات لإخماد النيران والسيطرة على حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية، وكان حريقا هائلا قد نشب منذ قليل في مبنى كنيسة مارمينا بمنطقة العمرانية الغربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر حريقا في كنيسة مارمينا في العمرانية الغربية بمحافظة الجيزة، كما تم تداول صور ومقاطع مصورة للحريق وسط تعالي لأصوات سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط المنطقة.