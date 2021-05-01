برلماني: المعمل الجنائي يباشر التحقيقات بحادث حريق كنيسة مارمينا

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المصابين في حادث حريق كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، تم نقلهم لعدد من المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية. مضيفا: «عناية الرب كانت معنا، حيث نشب الحريق عقب انتهاء الصلوات».

وأشار في تصريح لـ«الوطن» قائلا: «المعمل الجنائى الآن موجود ويباشر التحقيقات الأولية حول الحادث، ولا نريد تعجل الأمور لأعطاء الجهات المعنية الفرصة لمباشرة عملها».

وأوضح النائب إيهاب منصور، أنه موجود منذ علمه بوقوع الحادث، فضلا عن قيام أهالي المنطقة بمساعدة المطافئ للسيطرة على الحريق.

وكانت مطرانية الجيزة، أعلنت عبر صفحتها على «الفيس بوك» إن حريقا شب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة وتم إبلاغ الأجهزة المعنية وأرسلوا سيارات مطافي.

وأسفر الحريق عن بعض الاختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى، ولكن النيران التهمت كل محتويات الكنيسة في الطوابق الأربع، وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص والوقوف على أسباب الحريق.