الصحة: التشغيل التجريبي لمركز التطعيم الرئيسي بأرض المعارض خلال يومين

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر بصدد افتتاح مركز تطعيم رئيسي بلقاحات كورونا، وذلك في أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم نحو 10 آلاف مواطن يوميا، وسيضم قوى بشرية للعمل بشكل ضخم، بواقع ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، و96 عيادة لتلقي التطعيمات، مع وجود مكان مخصص لانتظار السيارات، وسيعمل هناك نحو 200 من هيئة التمريض و200 من مدخلي البيانات و200 من الأطباء، بالإضافة إلى وجود عدد آخر من الأطباء في عيادة المتابعة، مع 20 من فرق التواصل المجتمعي من أجل تقديم المساعدة لكبار السن ومساعدة المواطنين من خلال عملية تلقي اللقاح.

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»: «سنشغل هذا المكان تجريبيا خلال 48 ساعة، ومن المقرر أن يكون هناك مماثل آخر في محافظة الجيزة، وسنطعم من 5 إلى 6 ملايين شخص في الشهر الواحد».

وتابع مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، أن الوضع الوبائي في محافظة سوهاج استقر بشكل كبير، إذ إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أرسلت فرقا من قطاع الطب الوقائي والعلاجي، وفرق التواصل المجتمعي لتوعية المواطنين والتحدث معهم وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية وتوعيتهم بأنه عند الشعور بأي أعراض يجب أن يتوجه المواطن إلى المستشفى وألا يتأخر.

وأردف: «لمسنا استجابة كبيرة من المواطنين، ومعدلات الإصابات في محافظات الصعيد بدأت تتحسن كل يوم عن الذي قبله، أما بالنسبة إلى الوضع الوبائي بشكل عام فإنه يشهد زيادات مستمرة لكنها مستقرة، أي لا يوجد أي تصاعد مفاجئ أو مضاعف والزيادات مستقرة تتناسب مع السعة السريرية الموجودة، وإشغال المستشفيات في تصاعد، لكن مازلنا لدينا سعة سريرية، وهذا ما يمثل جرس إنذار للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. مش عاوزين نفقد السيطرة على الوضع زي دول أخرى».

وأكد، أن المخزون الإستراتيجي لأسطوانات الأكسجين يبلغ 2.2 مليون لتر، بالإضافة إلى عدد من الأسطوانات والتانكات في محافظتي سوهاج وكفر الشيخ: «قبل 3 أيام حصل نقص في الأكسجين في طهطا وتم حل المشكلة، كما شهدت بعض الأماكن في القاهرة اليوم نقصا في الأكسجين وتم على الفور حل المشكلة وضخ أسطوانات أكسجين دون استخدام المخزون الاستراتيجي».