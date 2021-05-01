«التعليم» تطالب المعلمين بشرح مقررات الشهادتين الإعدادية والثانوية إلكترونيا

شددت مديريتا التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظتي القاهرة والجيزة، على جميع المعلمين، بضرورة متابعة شرح المقررات الدراسية إلكترونياً لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وطلاب الصف الثالث الثانوي، بجانب الحضور الفعلي في المدرسة، وذلك ضمن الاستعداد لعقد الامتحانات، والحرص على الانتهاء من شرح المقررات الدراسية بشكل جيد يتيح للطلاب إلمام المناهج المقررة.

«تعليم الجيزة»: عقد الامتحانات الشهادة الإعدادية في يونيو المقبل

وقال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنه تم التأكيد على جميع المعلمين بضرورة متابعة شرح المقررات الدراسية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية العامة، بجانب الشرح الفعلي في المدارس.

وأضاف «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية حريصة على استكمال شرح المقررات الدراسية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بشكل جيد، من خلال المنصات التعليمية، والشرح الفعلي في الفصول الدراسية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات في يونيو المقبل.

«عبدالتواب»: تكثيف الإجراءات الاحترازية في المدارس لمواجهة كورونا

من جابنه، أكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، أن جميع معلمي المدارس يتابعون شرح المناهج للطلاب على المنصات التعليمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة إستكمال الدراسة وفق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وطبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية حريصة على الاستعداد الجيد لعقد امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الشهادة الإعدادية، وفق تعليمات الوزارة، لافتاً إلى عقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال شهر يونيو المقبل، بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وتابع مدير عام مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على جميع المدارس بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنصات التعليمية لا تزال تبث شرحاً للمقرات الدراسية لجميع المراحل التعليمية.