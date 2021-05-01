وفاة هندية بعد سحب الشرطة الأوكسجين منها لأجل «شخصية مهمة».. فيديو

توفيت مريضة كورونا هندية، هذا الأسبوع، عقب مرور ساعتين من سحب الشرطة الهندية إسطوانة الأوكسجين الخاصة بها في المستشفى، لإعطائها لـ «شخصية مهمة»، حيث سحبت الشرطة الأوكسجين من السيدة المصابة بفيروس كورونا في الهند، رغم استجداء ابنها بشدة لعدم القيام بذلك، بحسب ما نشرته صحيفة «إنديا توداي» الهندية، ضمن آخر أخبار كورونا في الهند.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه شخص قيل إنه ابن المريضة المتوفاة، حيث كان جاثيا على ركبتيه يتوسل ضباط الشرطة لإعادة الأوكسجين إلى والدته.

ويظهر في ذات الفيديو شخصان يحملان اسطوانة الأوكسجين لنقلها إلى جانب الشرطة.

ووفقا للصحيفة الهندية، فقد كان ابن المتوفاة، «أنمول جويال»، يقول للشرطة في الفيديو «والدتي ستموت إذا أخذتم أسطوانة الأوكسجين الخاصة بها».

وتقول الصحيفة إن «جويال» وشقيقه الأصغر، كانا قد حصلا على الأوكسجين بطريقتهما الخاصة لإنقاذ والدتهما بعد نفاده من المستشفى، إلا أن الشرطة الهندية أخذته رغم ذلك.

This is a really heart breaking video.

A man is begging in front of policeman not to take a Oxygen cylinder he has arranged for his mom in Agra, UP.



This is a total inhumane act by the police.



Is this how you should treat your fellow citizens Mr Yogi ? pic.twitter.com/Z4qTqsl5rY — Youth Congress (@IYC) April 28, 2021

من جهتها، نفت الشرطة الهندية الأمر، وقالت إن ما أخذته كان عبارة عن أسطوانة فارغة تم أخذها «لإعادة تعبئتها».

وتعاني المرافق الصحية في الهند، نقصا شديدا في المعدات الطبية، وباتت منهكة جراء الأعداد الكبيرة من إصابات كورونا.

وسجلت الهند أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إذ بلغت حصيلة الإصابات أمس الجمعة، 401 ألفا و911 إصابة في 24 ساعة، وهي أكبر زيادة في يوم واحد على الإطلاق، وسجلت 3521 حالة وفاة جديدة، وفقا لآخر أخبار كورونا في الهند.

ورصدت الهند منذ بدء الجائحة أكثر من 18,7 مليون إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أكثر من 208 آلاف وفاة جراء الإصابة، وفقا لبيانات مرصد جامعة «جونز هوبكنز».

وقالت وكالة «رويترز»، إن فريق من العلماء أجرى حسابات كشفت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ستصل إلى ذروتها بين 3و5 مايو وسيكون رقما غير مسبوقا.

ويقول الخبراء إن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بخمسة إلى عشرة أضعاف من العدد الرسمي.

وتظهر الصور القادمة من الهند، المرضى يتسولون للحصول على أماكن في المستشفيات في حين أن خزانات الأكسجين أصبحت نادرة.