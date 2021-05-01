رئيس الجامعة المصرية اليابانية: برامجنا تهدف لتوطين الصناعة بمصر

كشف الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، عن آخر مستجدات إنشاء المجمع الأكاديمي الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، موضحا أن المرحلة الأولى من الحرم الدائم للجامعة المصرية اليابانية تم الانتهاء منه، وكان عبارة عن 4 كليات ويخدم 12 مبنى الجامعة، منهم 4 كليات و4 قاعات محاضرات كبيرة، والامتداد للجزء الأكاديمي الخاص بالجامعة سيكون شاملا لـ14 كلية مختلفة بحيث تخدم البرامج الجديدة التي ستقدمها الجامعة في مجالات متعددة وجميعها يهدف لتوطين الصناعة في مصر والعمل على تطويرها لتخريج طلاب يستطيعون تلبية احتياجات الصناعة المصرية في المرحلة المقبلة، لخدمة المشروعات العملاقة التي تجري على أرض مصر الفترة الحالية.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجامعة تجري اختبارات قبول للطلاب المنضمين لها، وهناك مستوى معين للقبول في الثانوية العامة، ثم تجري الجامعة اختبارات في 4 مواد ومجموع الاثنين مع بعضهما يؤهل الطلاب للدخول بالجامعة، سواء المباني القديمة أو الجديدة، كاشفا أن الرئيس السيسي زار الجامعة في سبتمبر 2020، ووجه بانتهاء كامل الحرم الجامعي بعد عامين من سبتمبر 2020، وهذا يعني أن الحرام سينتهي في سبتمبر 2023.

وتابع رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن مدن برج العرب الجديدة والعامرية والإسكندرية، بها 60% من الصناعة المصرية وبعض الصناعات المتميزة، والجامعة تحوي طلابا بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا يعملون على مشكلات مرتبطة بالصناعة، وطلاب مرحلة البكالوريوس يقضون فترات بالمصانع المحيطة، من مصانع استثمارية وخاصة اليابانية منها، وبالفعل الطلاب لديهم عروض للعمل بالمصانع التي قضوا بها فترات تدريب، مما يؤكد أن الجامعة تخرج شبابا لسوق العمل، مثلما يحدث باليابان، حيث يتم تشغيل 85% من الطلاب قبل التخرج.

وشدد رئيس الجامعة المصرية اليابانية، على أن الطالب يتدرب بشكل عميق وليس تدريبا سطحيا، مشيرا إلى أن هذا العام هناك 21 طالبا يقضون عاما دراسيا في الجامعات اليابانية، وتحسب له عام حينما يعود لمصر من كليات الهندسة والعلوم التطبيقية وكليات الدراسات الدولية، والعام الماضي سافر 8 طلاب، لكي يستطيع الخريج العمل داخل مصر وخارجها، ويتم اختيار الطلاب بشكل تنافسي بناء على قدرات الطلاب، والطالب الأفضل هو من يأخذ الفرصة.

وأشار رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إلى وجود أساتذة يابانيين مقيمين بالجامعة وهناك أساتذة يأتون على مدار العام، مؤكدا على أن الجامعة فكرتها تحتاج لتسويق أكثر من الوقت الحالي.