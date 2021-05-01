عاجل.. أسقف الجيزة يتفقد كنيسة مار مينا بالعمرانية بعد احتراقها (صور)

أعلنت مطرانية الجيزة أن الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة والوسطي وتوابعها يتفقد كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وذلك بعد حريق كنيسة مار مينا بالعمرانية الهائل في مساء يوم الجمعة وتم السيطرة عليه بالفعل.

وتابعت الصفحة في بيان عنها نشرته عبر صفحته الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية وكتبت الصفحة " والحمد لله لا توجد وفيات".

شاهد عيان: تم فرض كردون أمنى

وقال شاهد عيان أن قوات الحماية المدينة سيطرت على الحريق واخلت محيط الحادث تماما كما فرضت كردونا امينا حول المكان للتبدأ الجهات المعنية بالوقوف على أسباب الحريق

وكانت مطرانية الجيزة قالت إن حريقا شب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة وتم إبلاغ الأجهزة المعنية وأرسلوا سيارات مطافي.

وتابعت مطرانية الجيزة في بيان على صفحتها عبر موقع الواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أهالي المنطقة ساعدوا المطافئ للسيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن بعض الاختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى، ولكن النيران التهمت كل محتويات الكنيسة في الطوابق الأربع، وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص والوقوف على أسباب الحريق.