محافظ الفيوم للمصريين: كل حاجة مقفولة في شم النسيم.. متجوش أحسن

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تلقى لقاح فيروس كورونا، مضيفا أن أعراضه مثلها مثل لقاح الأنفلونزا السنوي الذي نتناوله، وأعراضه بسيطة للغاية وتزول بعد 48 ساعة، داعيا المواطنين بأخذ اللقاح وعدم الخوف، مؤكدا أن أعراضه مثلها مثل أي عقار يدخل الجسم، ولكنه آمن ومستخدم عالميا على نطاق واسع وتم تجريبه على ملايين البشر، وكل هذه اللقاحات مستخدمة عالميا.

وعن الاحتفالات بشم النسيم، قال محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إن المحافظة ستغلق المتنزهات العامة والشواطئ في أعياد شم النسيم، وأيضا الأماكن العامة لن يتم فتحها «إحنا مش قافلين المحافظة بس اللي هييجي هيلاقي الأماكن دي مغلقة فميجيش أحسن، ومش هنفتح الأماكن العامة والمتنزهات لأننا مش حمل انتشار تاني لكورونا».

وعن توافر لقاح كورونا، أكد المحافظ أنه موجود داخل محافظة الفيوم، موضحا أن المحافظة خصصت مبادرة للتسهيل على المواطنين فيما يخص اللقاح لغير القادرين على التسجيل عبر الموقع وغير القادرين على استخدام الإنترنت، وتم عمل 113 موقعا بين مراكز الشباب والرياضة والمدارس، للتسهيل على المواطنين بعملية التسجيل، حيث بدأت المحافظة بمركز واحد للقاح ولكن تم فتح عدد من المراكز الأخرى بعد زيادة أعداد المواطنين المتوافدين على المراكز لتلقي اللقاح كي يتم التسهيل على المواطنين.

وتابع محافظ الفيوم إنه يوجد إقبال من المواطنين على طلب تلقي اللقاح، ولكن مازال تداول المعلومات الخاطئة عن اللقحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كثير للغاية ومن مصادر مجهلة وصفحات غير معلومة، داعيا المواطنين بعدم الخوف من اللقاح لأنه أحد وسائل مقاومة فيروس كورونا.