عاجل.. وزارة دفاع المملكة تدمر هدفا جويا معاديا استهدف موقعا بـ«جدة»

أعنلت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد كان في اتجاهه لمدينة «جدة» الواقعة في غربي المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر.

وكان الجيش الوطني اليمني، نفذ أمس الجمعة، عملية هجومية ضد الحوثيين غرب محافظة «مأرب» الواقعة في شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال «المركز الإعلامي للقوات المسلحة»، نقلا عن مصدر عسكري، إن وحدة من قوات الجيش الوطني اليمني، نفذت هجوماً خاطفاً استهدف قدرات الحوثيين المدعومين من إيران، في «جبهة المشجح» وألحقت بها خسائر مادية كبيرة.

«التحالف العربي» يستهدف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

ونشر «المركز الإعلامي للقوات المسلحة»، مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيين في «جبهة المشجح» غرب «مأرب».

من جانبه، دعا اللواء أمين العكيمي محافظ «الجوف» الواقعة في شمالي شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء» التي تقع تحت سيطرة الحوثيين،أبناء المحافظة واليمن بشكل عام إلى النفير ومساندة الجيش الوطني اليمني، حتى القضاء على الحوثيين الإرهابيين واستعادة اليمن الجمهوري، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».