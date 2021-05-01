«أديب» عن حوار ولي العهد السعودي: فيه ثقة شديدة وجرأة في الطرح

علق الإعلامي عمرو أديب، على الحوار التلفزيوني للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، قائلا إنه عند رؤية الأمير نجد فيه ثقة شديدة وجرأة في الطرح وعدم الأخذ بالأمور الوسط وإجاباته حاسمة وحازمة.

وقال «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة منصة «شاهد» الإلكترونية، إن حديث ولي العهد عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأنه إذا خرج من قبره لانتقد الوضع الموجود، وأن المملكة تأخذ بالقرآن والسنة الصحيحة فقط، بأنه يتحدث عن الإسلام العاقل الوسطي الرشيد، وهذا يعتبر مواجهة قوية للغاية.

وأضاف الإعلامي أن ما قاله ولي العهد يمثل «هضم» لفكر ودولة هي الدولة الإسلامية الأولى في العالم الإسلامي، مؤكدا أن الرجل لديه نظرة فكرية واعية لما يجب أن تكون عليه المملكة، ولديه تصور واضح لشكل الدين داخل السعودية، واصفا حواره بالهام والخطير والذي يرد فيه على أسئلة بشكل مباشر وواضحة وجريئة لا لف أو دوران فيها أو دبلوماسية، هو يواجه ويريد مجتمعا أفضل ودولة أقوى.

وأشار «أديب»، إلى أن ولي عهد المملكة، قال إن السعودي لا يخاف، «أنا تقديري غرض السؤال أنه إيه التحدي اللي قدام محمد بن سلمان، وأنا رأيي التحدي اللي قدامه هو الوقت، هو يريد أن يفعل أشياء كثيرة وعنده رؤية 2030 ولما بعدها، وعنده وجهه نظر للرياض، ودورها في قيادة اقتصاد المملكة، كما أن لديه وجهة نظر لشركة أرامكو وكيف تسير وخصخصة أجزاء بسيطة منها لمصلحة المملكة».

وتابع: «فكر واضح جدا للرجل، وهو فاهم هو بيتكلم عن إيه وبيقول نحن لا نقدس البشر، والقرآن هو دستور المملكة والأحاديث الواضحة المتفق عليها، وفيه جرأة في التناول في هذا الأمر قوية جدا، حواره قوي ومباشر يوضح فكر هذا الرجل ويوضح عاوز المستقبل يبقى عامل إزاي اقتصاديا وفكريا واجتماعيا وكل شئ في المملكة، والتي هي قوة إقليمية مهمة للعالم العربي».