إياد نصار: الشهيد محمد مبروك كان بيحبني كممثل وشخصيته أكبر من المسلسل

أبدى الفنان إياد نصار، سعادته لتأديته دور الشهيد العقيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار».

وقال «نصار» خلال لقائه مع برنامج «بيت الكل» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه قرأ عن قضية التخابر وعن استشهاد العقيد محمد مبروك من أجل تأدية دوره، مشيرًا إلى أن عائلة الشهيد محمد مبروك رغبت أن يقدم هو شخصيته.

وأضاف «كانوا حابين أني أعمل الدور واللي عرفته كمان من أسرة الشهيد، أن الشهيد محمد مبروك كان بيحبني كممثل خاصة بعد تقديم مسلسل الجماعة، عشان الله يرحمه كان مشغول بالفكر المتطرف والإسلام السياسي».

وأوضح «نصار» أنه ذاكر شخصية الشهيد بشكل جيد «لما قربت من الشخصية وعرفتها أكتر وعرفت تفاصيلها من أسرة الشهيد ومن أصدقائه حسيت بالمسئولية وحسيت أني مقدرش أقدم محمد مبروك كما هو لأنه أكبر من المسلسل».

واعتبر الفنان أن الدور كان مسئولية كبيرة وقضية مهمة وتحدث لأول مرة، لافتًا أنه اجتمع مع أسرة الشهيد وأخبرهم أنه قد لا يستطيع تقديم شخصية الشهيد كما يعرفوها وكما يرغبون في رؤيتها، مشيرًا أنه يراه بطلا شهيدا وأنه سيقدمه كبطل وشهيد، مشددًا على أنه أكبر من المسلسل.

وأشار «نصار» أنه اضطر إلى قص جزء من شعره نظرًا لأن جبين الشهيد كان أكبر من جبينه، لافتًا أنه سأل زوجته عن عاداته فقالت إنه كان يعتاد وضع النقود الفكة في ملابسه وأنه فعل ذلك أثناء تأديته الشخصية.