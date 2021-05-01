عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى عزل كورونا بالهند إلى 18 «صور»

لقى ما لا يقل عن 18 مريضا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مصرعهم، جراء اندلاع حريق في مستشفى في ولاية «جوجارات بهاروش» غربي الهند، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأظهرت صور مأساوية مؤلمة، رفات بعض المرضى محترقة على نقالات وأسرة.

من جانبه، ذكر موقع «هندوستان تايمز» الهندي، أنه كان هناك حوالي 50 مريضًا آخر في المستشفى المكون من 4 طوابق عندما اندلع الحريق، فيما قال مسؤول إن السكان المحليين ورجال الإطفاء قاموا بإنقاذ هؤلاء المرضى.

وفي 23 إبريل الماضي، اندلع حريق في مستشفى يؤوي مرضى «كورونا» بمدينة بومباي، ما أسفر عن مقتل 13 مصابا بالفيروس في الحريق .

ووفقا لموقع «ولد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في الهند 19157094 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 211835 حالة.