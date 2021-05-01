ارتفاع حصيلة قتلى انفجار الطارمية شمال «بغداد» إلى 10 عناصر أمنية

أشارت مصادر أمنية عراقية، إلى ارتفاع حصيلة قتلى انفجار عبوتين ناسفتين في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية «بغداد»، إلى 10 عناصر من قوات الأمن العراقية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إصابة عنصر من قوات الأمن جراء انفجار عبوتين ناسفتين

وقالت المصادر، إن عنصرا من قوات الأمن أصيب جراء انفجار عبوتين ناسفتين على سيارتين من طراز همر في قضاء الطارمية.

وكان مصدر أمني، أوضح في وقت سابق، أن عبوة ناسفة، انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي في قضاء الطارمية، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط وإصابة آخرين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على سيارية همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة.

وكان عدد من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، شنوا في وقت سابق، هجوماً على قوات «البشمركة» الكردية، قرب قرية «قاية باشي» في منطقة «بردي- آلتون كوبري» بمحافظة كركوك شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدداً من القتلى والمصابين في صفوف «البشمركة».

من جانبه، قال قائد محور غرب كركوك في البيشمركة، نوري حمه علي، لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن عناصر التنظيم استخدموا الهاونات وقذائف وأسلحة الكلاشينكوف في الهجوم على «البشمركة» قبل أن يتم التصدي لهم.

وأشار «علي»، إلى أن المسلحين تسللوا من الفراغ الأمني الموجود بين مناطق سيطرة «البشمركة» والجيش العراقي، نافياً وقوع أي مقاتل في «البشمركة» أسيراً لدى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأمس الأول الخميس، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول دخول مديرية أمن محافظة «كركوك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الخلية العراقية، في بيان، إن القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في كركوك.

وأضافت خلية الإعلام، أن الحادث أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحماية بإصابات طفيفة، بعد أن انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس المديرية.