8 حقائق عن الموجة الثالثة لكورونا: لا يوجد حل إلا اللقاح أو السماء

كشف الدكتور أيمن ثروت، أستاذ مساعد العناية المركزة ومدير مستشفى عين شمس للعزل بالعبور، بعض الحقائق حول الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وفائدة لقاح كورونا، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية جاسمين طه زكي، في برنامج «مساء DMC»، المذاع مؤقتًا عبر فضائية «إكسترا نيوز»، وهذه التصريحات نرصدها لكم كما يلي:

1-الموجة الثالثة مختلفة عن الموجتين الأولى والثانية، وهناك شراسة موجودة في موجة الفيروس الثالثة أكثر.

2- الأعراض التنفسية في الموجة الثالثة أكثر وهناك أعراض جديدة مثل الطفح الجلدي والتهابات في العين.

3- من يحتاج للرعاية الصحية داخل مستشفى هو من يحدث لديه التهاب رئوي فيروسي يؤثر على تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين، ويجب في هذه الحالة أن يذهب المريض للمستشفى، وكذلك إذا ظهر في الأشعة والتحاليل وجود التهاب رئوي فيروسي، أو ما يسمى عاصفة مناعية شديدة، وأيضًا حدوث ارتفاع حرارة شديدة لمدة 4 أيام في البداية ثم تختفي وتعود مرة أخرى في الأسبوع الثاني مع تناول العقاقير الخافضة للحرارة، فإن هذه علامة تسبب القلق، ويجب أن تذهب لتلقي العلاج في المستشفى، وأيضًا وجود أعراض تنفسية شديدة بدأت في الظهور من كحة متواصلة وعدم استطاعته الكلام وانخفاض نسبة تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين عن 92%.

4- المناعة التي يحصل عليها الفرد بعد تعافيه من فيروس كورونا لم يتم تحديدها بشكل كبير ولكنها تتراوح بين 6 و12 أسبوعا.

5- كلمة السر في علاج المرض هو العلاج المبكر للفيروس والذهاب للمستشفى للحالات التي تستوجب الذهاب للمستشفى.

6-المفترض لمن أصيب بكورونا ألا يحصل على اللقاح لفترة من 3 لـ6 شهور، ويمكن أن نأخذ اللقاح بعد التعافي بـ6 أسابيع.

7- ليس هناك أي حل بشري للفيروس إلا المصل وإلا ننتظر حل السماء.

8- المصاب بالفيروس ولا يعلم، حال حصوله على اللقاح وهو مصاب، لن يحدث له شئ ضار لأن اللقاح أأمن من الإصابة بالمرض نفسه.