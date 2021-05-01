للمرة الثانية وبنسبة 100%.. إنهاء قوائم انتظار القلب بـ«طنطا التعليمي»

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح المستشفى التعليمي العالمى بالجامعة فى الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى القلب والقسطرة بنسبة 100% للمرة الثانية على التوالى خلال 6 شهور .

المستشفى التعليمي بطنطا يعمل على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية

وأكد رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم، أن المستشفى التعليمي العالمى يعمل على قدم وساق لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين من خلال تطبيق منظومة التكامل المستدام لإدارة المستشفيات بجامعة طنطا.

أوضح الدكتور ‏أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جار العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات الطبية، بما يضمن حصول كل مواطن على حق العلاج المجاني وفقًا لاستراتيجية الدولة في النهوض بالخدمات الصحية للمواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية عمل واضحة على مدار 24 ساعة.

الإنتهاء من تركيب دعامات بنسبة 100٪ وإجراء 945 حالة قسطرة

وقال ‏الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي، أنه تم الإنتهاء من قوائم الإنتظار، في مجال القسطرة القلبية وتركيب الدعامات بنسبة 100%، حيث تم إجراء 945 حالة قسطرة قلبية خلال 6 أشهر ماضية، بمعدل 158 حالة شهريًا ، بالإضافة إلى حالات التأمين الصحي ونفقه الدولة، وتركيب 340 دعامة حياه خلال 3 شهور .

وأكد الدكتور محمود سليم جاهزية المستشفي التعليمي للبدء في استقبال الحالات الجديدة التي ‏تشملها المبادرة خلال ‏الفترة المقبلة، ‏لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وتقليل فترة الانتظار.

وأشاد الدكتور محمد سطيحة، رئيس قسم أمراض القلب بطب طنطا بفريق القسطرة القلبية وطاقم التمريض والفنيين بالمستشفى التعليمى العالمى، للعمل على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة للمرضى وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.