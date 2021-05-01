سعر الدولار اليوم السبت 1-5-2021 في البنوك المصرية

يتابع الكثيرمن المواطنين حركة البيع والشراء في أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم كأسعار الدولار والريال السعودي وغيره من العملات، لمعرفة ما إن كانت شهدت استقرار أو ارتفاع خلال فترة الإجازات التي بدأت من الخميس وتمتد حتى الإثنين المقبل الموافق 3 مايو، حيث الاحتفال بعيد شم النسيم.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نقدم متوسط سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 مايو في عدد من البنوك المصرية المختلفة وفق آخر تعاملات وردت كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل ، نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل اليورو 18.79 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وجاء سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل ، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل ، في بنك الإسكندرية، 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.