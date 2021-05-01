«الهجرة» تهنئ 3 مصريين لحصولهم على وسام فارس من ملك هولندا

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لكل من المهندس أحمد سعيد، أستاذ جامعي، والدكتور ميلاد فايز موسى، مؤسس المركز الهولندي للتنمية البشرية بهولندا، والسيدة منى أحمد؛ لمنحهم الوسام الملكي الهولندي برتبة «فارس» تقديرا لمجهوداتهم في النشاط المجتمعي لمدة 15 عامًا في البلدان العربية وبنطاق الجاليات العربية في هولندا وأوروبا.

وأكدت مكرم، في بيان لها، اليوم، فخرها واعتزازها الشديدين لما استطاعوا أن يقدموه أبناء مصر بهولندا في مجال خدمة المجتمع، وحصولهم على الوسام الملكي الهولندي نظرا لجهودهم، ما يعطي رسالة كبيرة للعالم بأن المصري بالخارج يستطيع أن يصنع الفخر لوطنه، ويقدم نموذجا مهما للإصرار على النجاح وتحقيق الذات.

كما أضافت أن المصريين بالخارج سريعا ما يندمجون مع المجتمعات التي يعيشون فيها، وأنهم يؤثرون فيها بشكل كبير بخبراتهم وتعاملاتهم، فضلًا عن أن لهم العديد من الأنشطة المهمة والأدوار المحورية التي يؤدونها هناك.

وتم منح الدكتور ميلاد فايز موسى الوسام الملكي برتبة «فارس» لدوره في نشر الإيجابية بالمجتمع من خلال دوره كمدرب في التنمية البشرية، من خلال محاضرات ودورات تدريبية بمؤسسات اجتماعية في هولندا وبعض الجاليات العربية بالدول الأوروبية بشكل تطوعي.

كما تم منح الأستاذ الجامعي والمهندس أحمد سعيد الوسام الملكي برتبة «فارس» لإسهاماته في المجالين الاجتماعي والعلمي في هولندا وأوروبا.

وتم أيضًا منح السيدة منى أحمد الوسام برتبة «فارس» تقديرا لجهودها التطوعية في خدمة المجتمع.

يشار إلى أن الملك فيلم ألكسندر ملك هولندا يمنح عددًا من الأوسمة الملكية لبعض الشخصيات التي لها دور إيجابي مؤثرًا في المجتمع وفقا لشروط محددة.

وتتعدد الأوسمة من حيث درجاتها، ويجب أن يكون الشخص المرشح لنيل الوسام منشغلًا بالعمل الاجتماعي المفيد والمؤثر في المجتمع الهولندي وخارجه لمدة 15 عامًا على الأقل، ومازال يقوم بنفس الدور مجانا وتطوعيا.