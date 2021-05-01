زيادة أسرة العناية المخصصة لمصابي كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن الطاقة الاستيعابية الحالية لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية تم زيادتها خلال شهر أبريل الجاري بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة والمتوسطة إلى 64 سريرا بدلًا من 48 والتى كانت مستخدمة خلال المرحلة الأولى حيث تم إضافة 16 سريرا عناية مركزة جديدة ليصل عدد إجمالي أسرة العناية المركز حاليًا 28 سريرا عناية مركزة و36 عناية متوسطة إلى جانب الأسرة العادية والمركزة المخصصة بمستشفى الأطفال للمرضى المصابين تحت سن 15 سنة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى استمرار التأهب تحسباً لأي زيادات أخرى فى معدل الإصابات، وهو ما سوف تواجهه مستشفيات الجامعة بزيادة أخرى فى عدد الأسرة من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية وفق المخطط له فى المرحلة الثالثة من خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما يمكن تجنبه بتعاون المواطنين ورفع درجة التزامهم بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات .

وأكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، على وجود مخزون كافي بمستشفيات الجامعة من الأدوات الوقائية اللازمة لاستخدام الأطقم الطبية وكذلك الأدوية اللازمة لعلاج الحالات المتوسطة والحرجة وكذلك مخزون كافى من الأكسجين المستخدم مع الحالات التى تواجه صعوبة فى التنفس.

وأوضح مدير مستشفيات أسيوط الجامعية أن عدد مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجامعى الرئيسي وفق آخر تقرير يبلغ 84 حالة تتضمن 49 حالة مستقرة و35 حالة بالعناية المركزة، كما يوجد 4 أطفال تحت سن 15 سنة مصابين بالفيروس بمستشفى الأطفال الجامعى وحالاتهم مستقرة.