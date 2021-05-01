مكاتب البريد تبدأ صرف معاشات مايو 2021 غدا على 3 شرائح

تستعد الهيئة القومية للبريد لصرف معاشات شهر مايو مايو 2021، اعتبارا من يوم غد الأحد 2 مايو مع إتاحة الصرف الآلي من ماكينات ATM، ابتداء من السبت 1 مايو 2021 بالتزامن مع نشر جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو، بالإضافة إلى صرف مستحقات الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس 2021.

وبحسب مصادر بالبريد، يجرى حاليا تعقيم وتطهير جميع المكاتب وصالة استقبال المواطنين مع إتاحة أماكن مفتوحة، للانتظار أمام المكاتب لمنع التكدس والتزاحم، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية أصحاب المعاشات والعاملين بالمكاتب، من تداعيات الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد اثناء عملية صرف معاشات شهر مايو 2021.

ومن المقرر توزيع أصحاب المعاشات على 3 شرائح وفق جدول زمني، لموعد صرف معاشات شهر مايو 2021، وجرى تخصيص :يومي الأحد والإثنين 2 و3 مايو للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه.

في حين يصرف لأصحاب المعاشات للشريحه الثانية أقل من 2000 جنيه خلال الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو 2021 على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والأحد 6 و9 مايو، وتخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 مايو لمن تخلف عن مواعيد الصرف خلال الأيام السابقة.

وأوضح المصدر أنه جرى تقسيم عملية صرف معاشات شهر مايو 2021 على 3 شرائح أسوة بما تم خلال الأشهر السابقة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية من أول مايو المقبل وتقدر تكلفة صرف المعاشات والدفعة الأخيرة للعلاوات الخميس بنحو25 مليار جنيه.