توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بسانت كاترين

وزعت محافظة جنوب سيناء 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة سانت كاترين والقرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها، وذلك على مدار10 أيام ماضية.

توزيع كراتين الطعام طبقًا لضوابط وشروط

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه يجري تسليم كراتين الطعام طبقًا للشروط والضوابط المنظمة وبناًء على ترشيحات مديرية التضامن الاجتماعي، التي تقوم بإجراء أبحاث على المستفيدين، والتحقق من هذه البيانات ميدانيًا تأكيدًا على ضمان وصول الدعم للمستحقين .

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم السبت، أن التوزيع يجري داخل المناطق الأكثر احتاجًا بالمدينة، تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ودعم كافة احتياجاتهم.

كرتونة الطعام تكفي أسرة لمدة أسبوع

وأوضح أنه جرى توزيع أكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية على مدار 10 أيام فقط، لافتًا إلى تواصل توزيع كراتين الطعام بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمدينة، لتحقيق حياة كريمة لقطانيها، وتحتوى كرتونة المواد الغذائية الواحدة على نحو 15 كيلو من المواد الغذائية، ومنها سكر، أرز ، وزيت، وسمن، وبقوليات، وشاي، وتمر، و تكفى الكرتونة الواحدة أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوع.

تكية مصر لتوزيع الوجبات المجانية

وتابع رئيس المدينة: هذا بجانب مبادرة «تكية مصر»، التي أطلقت بالمدينة منذ ثلاث شهور، بدعم من النادي الاجتماعي، لتوزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجًا، والعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المدينة، إضافة إلى عابري السبيل، و يجري خلال المبادرة توزيع من 300 إلى 400 وجبة يوميًا مجانًا، وتتضمن دجاج أو لحم، وأرز وخضروات، ويراعى عند طهي هذه الوجبات أن تتناسب مع طبيعة المواطنين، والمناخ الذين يعيشون فيه، ويجري توزيع الوجبات عن طريق سيارات تابعة لمجلس المدينة لمنازل المواطنين، ومناطق عمل العمالة غير المنتظمة.

وأضاف أنه جرى تخصيص مكان للمطبخ، وتجهيزه بكافة أدوات الطهي، ويجري اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، سواء عند إعداد الطعام أو عند تسليمه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة مستمرة على مدار العام، وليس خلال شهر رمضان فقط.