حبس بائع بتهمة التعدي على طفليه بالضرب في الشرقية

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة التعدي على طفليه بالضرب والتسبب في إصابة أحدهما بعاهه مستديمة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة ثان الزقازيق من سيدة اتهمت فيه طليقها يعمل بائع متجول بالتعدى بالضرب على طفليهما 7 و9 سنوات والتسبب في إصابة أحدهما بعاهه مستديمة.

انتقلت قوة من الشرطة وتم ضبط المتهم وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي وقت سابق صرحت النيابة بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوج ابنتها داخل مستشفى الزقازيق الجامعي حيث سدد لها طعنة نافذة بالرقبة بسلاح أبيض ما أدى لوفاتها، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان الزقازيق من مستشفى الزقازيق الجامعي يفيد بقيام شخص بطعن والدة زوجته بسلاح أبيض في الرقبة ما أدى لوفاتها وذلك أثناء زيارة زوجته المريضة والمحتجزة بالمستشفى، وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات .

وتبين من التحقيقات أن زوجة المتهم محتجزة في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأن والدتها وبعض أقاربها تواجدوا معها في المستشفى لزيارتها، وأثناء ذلك حضر زوج المريضة ووقعت بينه وبين أقاربها مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته وقام المتهم بالتعدي على والدة زوجته وطعنها بسلاح بيض في الرقبة ما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها ولاذ المتهم بالفرار.