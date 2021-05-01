«الداخلية» في شهر.. تحصيل 18.9 مليون جنيه «غرامة كمامة»

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال شهر، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

بمجال الحد من انتشار فيروس كورونا، ضبط (30572) قضية تموينية متنوعة، وغلق (19761) محل مخالف لقرار الغلق، وضبط (5303) قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (34365) أرجيلة، وضبط عدد (378112) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (376025) شخص بقيمة 18,905,600 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (2087) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال الأمن العام، تمّ استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (2742 متهم) وبحوزتهم (124 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 72 قطعة سلاح أبيض)، (149) قضية إتجار بالمواد المخدرة، كما تم تنفيذ (24416) حكم قضائيا متنوعا، ضبط (3144) قضية متنوعة.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع عنصرين وضبط (2228) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بإجمالي مضبوطات (1458) قطعة سلاح ناري.

أما بمجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبط (4485 قطعة سلاح ناري) بحوزة (3753) متهما، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و(46) تشكيلا عصابيا، ضمت (135) متهما، إرتكبوا (203) حوادث، ضبط (690) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة.

وتمّ تنفيذ (2258553) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (5947) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (6383) متهما، وإعادة (15) سيارة مُبلغ بسرقتها، ضبط (360) قضية أحداث، وضبط (16542) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (309) حوادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالي (488) متهما.

وجرى ضبط (1667) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وضبط (695217) مخالفة مرورية متنوعة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على (1127) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ(3919) من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية (18) منهم، مع فحص (3565) مركبة تبين مخالفة (629) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ(23851) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية (1265) سائق منهم.

وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط (144) قضية بإجمالي (361) متهما بمضبوطات وزنت (54 طنا و363 كيلوجراما).

كما تمّ ضبط (39839 قضية تموينية متنوعة)، وضبط (339319) حالة في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (258174510 جنيه)، وبمجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، جرى ضبط (6224) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة بلغت 10 مليارات و148 مليونا (10148613485 جنيه).