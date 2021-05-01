تجديد حبس قاتل «عطار الإسماعيلية» 15 يوم علي ذمة التحقيقات

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية تجديد حبس قاتل عطار الإسماعيلية 15 يوما علي ذمة التحقيقات، صباح اليوم السبت بعد استدراجه له وقتله بمنطقة كيلو 11 علي طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

خلاف مالي بسبب قطعة آثار

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان علي خلاف مادي مع المجني عليه في الفترة الأخيرة بسبب قطعة آثار كان من المفترض بيعها ومنحه مبلغا ماليا بعد بيعها.

وأكدت التحريات أن المتهم ارتبط بعلاقات نسب مع المجني عليه، فهو ابن عم زوجته، إلا انه قرر استدراجه للإسماعيلية من محافظة القليوبية وضربه علي رأسه بعضا غليظة وقرر دفنه في منطقة زراعية وإلقاء كافة متعلقاته بترعة الإسماعيلية لمنع وصول أحد إلي هويته.

التوصل لهوية القتيل بالـ DNA

وتوصلت رجال المباحث الجنائية إلي هوية المتهم بعد إجراء تحليل حمض الـ DNA لأحد أفراد أسرته ليتطابق مع المجني عليه ويبدأ ضباط البحث في فحص علاقاته، ودارت الشكوك حول المتهم لوجود أقارب له في منطقة كيلو 11.

وبحسب مصادر، فإن المجني عليه يدعي عباس محمد إبراهيم 55 عامًا، عطار، مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية واختفي من منزله قبل أسبوع فيما تم إغلاق هاتفه المحمول بشكل نهائي.

واكتشف أهالي منطقة عزبة «المنشار»، التابعة لمنطقة كيلو 11 علي طريق الاسماعيلية بورسعيد الزراعي جثة المجني عليه في حالة تغير بعد أيام من قتله.

القبض علي الجاني وحبسه

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء كامل قمحاوي والسيد نصرالله وملهم البلتاجي ومصطفى جميل وكلاء المباحث الجنائية من ضبط المتهم من منزله بمنطقة المنزلة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها المُقدم.

وأمرت نيابة مركز الإسماعيلية صباح الأربعاء الماضي بحبس قاتل أحد أقاربه بعد استدراجه له إلي محافظة الإسماعيلية والتخلص منه ودفنه.