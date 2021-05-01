في 24 ساعة.. سحب 5389 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

شنت الأجهزة المرورية حملات موسعة على الطرق، في مختلف المحافظات، خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن سحب 5389 رخصة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال حملاتها بالقاهرة والمحافظات.

وانتهت مهلة الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، نهاية مارس الماضي، كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني في كافة المركبات، ملاكي وأجرة ونقل.

انتهاء مهلة الملصق

وبدأت الأجهزة المعنية في تطبيق السحب الإداري لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه الشخص المسحوب رخصته إلى إدارة المرور المختصة، لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهاً.