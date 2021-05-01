اتحاد عمال مصر: نشكر الرئيس السيسي على وقوفه دائما مع العمال (فيديو)

قال المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن عمال مصر أثبتوا الفترة الأخيرة للعالم كله أن عمال مصر قادرين على التحدي وقادرين على النجاح والتنفيذ، الأمر الذي ظهر في أزمة السفينة التي جنحت بقناة السويس، وحينها أثبت عمال مصر أنهم على أعلى مستوى من التكنولوجيا والحرفية والقوة وفي هدوء وصمت تام نجحوا في هذه المهمة، والعمال حريصين على النجاح والتقدم، وإعلاء قيمة العمل.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن عمال مصر هم من وقفوا ونظموا وقفات من أجل استمرارية العملية الانتاجية، والرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب للعمال وتم تشغيل مصنع سماد طلخا، ونجح العمال في تشغيل المصنع، مؤكدا أن عمال مصر رمز للتحدي والصمود، وعلى طريق لرفع الانتاج والمنافسة العالمية.

وتابع الفقي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الرضا الوظيفي للعمال، وحريص على أن العمال تصل لمرحلة الرضا في العمل وفي وظائفهم، مؤكدا أن قرارت الرئيس السيسي الداعمة للقطاع الوظيفي تبين أن الرئيس حريص على الرضا الوظيفي الذي هو سببا للأمان الوظيفي للعمال، فضلًا عن قرارات مجلس الوزراء بتنفيذ العلاوة، ما يعطي للعمال رؤية بأن الدولة حريصة على العامل المنتج والقائم بأعماله بقطاع المنافسة بالجودة والأمان.

واستكمل أن العمالة الغير منتظمة لاقت مزايا كثيرة من رئيس الجمهورية، سواء بعد أو أثناء أزمة كورونا، خصوصا وأن الرئيس دعم صندوق الطوارئ عيد العمال الحالي والعام الماضي للعمالة والشركات المتعثرة كي يجدوا أجور ومرتبات وهو حرص من الرئيس على عمل العامل وتشغيل مصنعه.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بمجهود كبير جدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يكون لهذه العمالة مزايا عينية ونقدية، والوزارة أجرت آلية للتوزيع بعد حصر وعمل بيان بحجم هذه العمالة، وأول مرة في التاريخ أثناء أزمة كورونا وبعدها تأخذ العمالة اهتمام كبير من الدولة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على وقفته بظهر العمالة دائما.