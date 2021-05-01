إغراق «حدائق الإسماعيلية» بالمياه لمنع تجمعات شم النسيم

طريقة جديدة أثبتت فاعليتها في منع المواطنين من التزاحم بإغراق الحدائق، وهو ما لجأت إليه هيئة قناة السويس التي أغرقت كافة الحدائق بالمياه بعد محاولات الشرطة علي مدار يومين منع المواطنين من التجمع خاصة في منطقة نمرة 6 بالكامل.

وتعتبر منطقة نمرة 6 أكثر الأماكن المشهورة بالتجمعات في أعياد الربيع خاصة لأهالي محافظة الإسماعيلية فدائماً ماكانت تشهد حفلات للشواء وأكلات السمك إلا أن أعياد الربيع هذا العام تأتي في رمضان وفي ظل تفشي فيروس كورونا.

مواطنون: حدائق نمرة 6 دائماً هي المتنفس للأهالي

يقول «محمد حسن» من أهالي الإسماعيلية، إنه اعتاد على الاحتفال بأعياد الربيع مع أصدقائه سواء بأحد الأندية أو بمنطقة نمرة 6، وأضاف: «تعودت ان احتفل بحدائق منطقة نمرة 6، لكن هذا العام كل شئ مختلف بسبب شهر رمضان وأيضا تفشي فيروس كورونا».

وتابع أن الأزمة الاكبر في تفشي فيروس كورونا وتحذيرات وزارة الصحة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وعدم اهتمام المواطنين خاصة في الفترة الماضية.

وقال انه لولا غمر قناة السويس لمنطقة حدائق نمر 6 لتجمع المواطنون كما كل عام، مشيراً إلي انه علي مدار يومين ماضيين، تحاول قوات الشرطة منع التجمعات.

أندية الإسماعيلية تستقبل المواطنين بنسبة 50% فقط

وفي أندية الإسماعيلية قال محمد القماش مدير نادي الملاحة بمحافظة الإسماعيلية، إن النادي يجري أعمال التعقيم يومياً للحد من انتشار فيروس كورونا مشيراً إلي استقبال المواطنين بنسبة استيعاب 50% ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي الفيروس، مشيراً إلي ان النادي أجرى العديد من عمليات الصيانة خلال الفترة الماضية، شملت البلدورات وبلاط الإنترلوك، وإنشاء مرسى وسقالة جديدة بمساحة 20 مترًا، وعمل صيانة كاملة لجميع البرجولات الموجودة على الشاطئ، كما شملت شراء 1400 متر نجيلة جاهزة تمت زراعتها وتثبيتها على الشاطئ الخاص بالشاليهات، بعد أن تم تجهيز وعمل مسطح يابسة لتوسعة المنطقة الخاصة بالشليهات.

وقال أن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وجه بإجراء صيانة كاملة للمنتجع والشاليهات والمرافق الخاصة بالنادي، مشيراً إلى انه يجري أيضاً الاهتمام بحدائق الشاطئ ومحيط النادي.

وتابع أنه تم الدفع بعدد كبير من الكراسي والمناضد، فضلا عن إنشاء شاشات كبرى على شاطئ النادي، وتطوير الكافتيريا الخاصة به.