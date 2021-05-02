حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بشخصيته القيادية، كما أنه دائما يسعى إلى أن يكون في منزلة عالية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في منزل العمل ويدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.