حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

من الصعب أن يعبر مولود برج الثور عن مشاعره، لكنه في الوقت ذاته يتصف بالرومانسية ويكون مستمتعا لإسعاد شريك حياته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اقتران القمر وبلوتو في منزل الحظ يساعدك اليوم وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبى راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.