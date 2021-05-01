سمير غانم ودلال عبدالعزيز يتصدران محركات البحث بعد حجزهما بالمستشفى

تصدر اسما سمير غانم ودلال عبدالعزيز محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لزيادة حدة الأعراض ووضعهما على جهاز تنفس.

سمير غانم ودلال عبدالعزيز نقلا إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا

على مدار الأسبوعين الماضيين أصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا وابنتها دنيا سمير غانم خلال تصويرهما مسلسل عالم موازي الذي كان من المفترض عرضه يوم 16 رمضان الماضي باعتباره من الأعمال الدرامية ذات الـ 15 حلقة، ولكن توقف التصوير بعد إصابة «دنيا ودلال» بالفيروس ومخرج المسلسل هشام جمال وبعض فريق العمل ليخرج من المنافسة في موسم رمضان 2021.

دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم التقطا الفيروس خلال تصوير مسلسل عالم موازي

ومع زيادة حدة الأعراض لدي الفنانة دلال عبدالعزيز جرى نقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم ووضعها على جهاز تنفس، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية للمرة الثانية.

سمير غانم ظهرت الأعراض عليه بعد إصابة دلال عبدالعزيز بأيام

وفي الساعات الماضية نقل الفنان سمير غانم إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد أيام من إصابة زوجته دلال عبدالعزيز وابنته دنيا سمير غانم، ووضع على جهاز تنفس خوفًا من تزايد حدة الأعراض خصوصًا مع مرحلته العمرية المتقدمة باعتباره تجاوز الـ 80 عامًا، ويعاني من بعض أمراض الشيخوخة.

نجوم الفن والجمهور يدعون لسمير غانم ودلال عبدالعزيز بالشفاء

وحرص عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم بالسوشيال ميديا على التوجه بالدعاء بالشفاء العاجل للفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز ومطالبة متابعيهم بالدعاء لهما، منهم فيفي عبده، إسعاد يونس، نيرمين الفقي، نشوى مصطفى، عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، كندة علوش، نجلاء بدر، خالد النبوي، أحمد بدير، أكرم حسني.

وأبدى عدد من متابعي السوشيال ميديا حزنهم على إصابة سمير غانم ودلال عبدالعزيز بفيروس كورونا وحجزهما بالمستشفى، مع توجههم بالدعاء بالشفاء العاجل لهما.