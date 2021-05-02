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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:05 ص | الأحد 02 مايو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتميز بحبه للتعلم والتطوير من ذاته، كما تطغى عليه صفة المرح، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمل توازن بين نفقاتك ودخلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التأثير في الجنس الآخر وتعبر عن مشاعرك بشجاعة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

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