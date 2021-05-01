بعد فتح باب رخص البناء.. تعرف على رسوم التراخيص

بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن فتح باب تلقي طلبات تراخيص البناء، وفق اشتراطات البناء الجديدة، بدايةً من اليوم ولمدة شهرين، داخل عدد من المراكز والمدن في مختلف المحافظات، كتطبيق تجريبي لرصد أي عقبات أو مشكلات تواجه التنفيذ، على أن يتم بعدها فتح باب رخص البناء بكل أحياء ومدن الجمهورية، بداية من شهر يوليو المقبل.

ترصد «الوطن» الرسوم التي يدفعها المواطن في أعمال التصميمات، التي تقوم بها نقابة المهندسين، حسب المساحة التي يتم البناء عليها، علاوةً على رسوم مراجعة التراخيص في الجامعات، حيث تسدد رسوم التراخيص في المركز التكنولوجي، وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أي تغيير، علاوةً على 1000 جنيه، تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

تكلفة أعمال التصميمات بنقابة المهندسين

- مساحة الأرض 200 متر مربع، أي مساحة الدور الواحد 140 متراً مربعاً، وإجمالي مسطحات 700 متر مربع، بتكلفة 22 ألف و400 جنيه.

- مساحة الأرض 400 متر مربع، أي مساحة الدور 280 متراً مربعاً، بإجمالي مسطحات 1400 متر مربع، تكون تكلفتها 39 ألف و200 جنيه.

-مساحة الأرض 600 متر مربع، أي مساحة الدور 420 متراً مربعاً، بإجمالي مسطحات 2100 متر مربع، تكون التكلفة 50 ألف و400 جنيه.

- مساحة الأرض 800 متر مربع، تبلغ تكلفتها 56 ألف جنيه.

- مساحة الأرض 1000 متر مربع، تبلغ تكلفتها 63 ألف جنيه.

تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات حسب المساحة

- مساحة الأرض 200 متر مربع، ومساحة الدور 140 متراً مربعاً، وإجمالي المسطحات 700 متر مربع، تتكلف 6 آلاف و125 جنيهاً.

- مساحة الأرض 400 متر، تكون تكلفتها 10 آلاف و500 جنيه.

- مساحة الأرض 600 متر، تكون تكلفة ترخيص الجامعة 13 ألف و125 جنيهاً.

- مساحة الأرض 800 متر، تبلغ تكلفتها 14 ألف جنيه.

- مساحة 1000 متر مربع، تكون تكلفتها 14 ألف و875 جنيهاً.

وشددت وزارة التنمية المحلية على أن اشتراطات البناء الجديدة تحد من فوضى البناء، وتعيد الوجه الحضاري للأحياء والمدن، وتقضي على أي تشوهات نالت من العمران، وتحافظ على سلامة المواطنين والسلامة الإنشائية للعقارات، والحد من كوارث المباني المخالفة.