لـ«طلاب الابتدائية والإعدادية».. مواعيد حصص اليوم لقناة مدرستنا

ينتظر طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية متابعة حصص قناة مدرستنا التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مدار اليوم الأحد، لذا تعرض «الوطن» خريطة مواعيد عرض الحصص التعليمية للطلاب من الصف الرابع وحتى الصف الثالث الإعدادي.

حصص «مدرستنا» للصف الرابع الابتدائي

في تمام الساعة 8 صباحا: عرض الرياضيات الجزء الأول.

في تمام الساعة 9:30 صباحا: عرض الرياضيات الجزء الثاني.

في تمام الساعة 10 مساء: إعادة عرض الرياضيات الجزء الأول.

في تمام الساعة 11:30 صباحا: إعادة عرض الرياضيات الجزء الثاني.

حصص «مدرستنا» للصف الخامس الابتدائي

في تمام الساعة 8:30 صباحا: عرض اللغة العربية الجزء الأول.

في تمام الساعة 10 صباحا: عرض اللغة العربية الجزء الثاني.

في تمام الساعة 10:30 مساء: إعادة عرض اللغة العربية الجزء الأول.

في تمام الساعة 12 من منتصف الليل: إعادة عرض اللغة العربية الجزء الثاني.

حصص «مدرستنا» للصف السادس الابتدائي

في تمام الساعة 9 صباحا: عرض مادة العلوم.

في تمام الساعة 10:30 صباحا: عرض مادة الـ Science.

في تمام الساعة 11 مساء: إعادة عرض مادة العلوم.

في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل: إعاد ة عرض مادة الـ Science.

حصص «مدرستنا» للصف الأول الإعدادي

في تمام الساعة 11:30 صباحا: عرض الرياضيات الجزء الأول.

في تمام الساعة 12 ظهرا: عرض الـ Math الجزء الأول.

في تمام الساعة 1:30 ظهرا: عرض الرياضيات الجزء الثاني.

في تمام الساعة 2 ظهرا: عرض الـ Math الجزء الثاني.

حصص «مدرستنا» للصف الثاني الإعدادي

في تمام الساعة 12:30 ظهرا: عرض اللغة الإنجليزية الجزء الأول.

في تمام الساعة 2:30 ظهرا: عرض اللغة الإنجليزية الجزء الثاني.

حصص «مدرستنا» للصف الثالث الإعدادي

في تمام الساعة 1 ظهرا: عرض مادة الدراسات الاجتماعية الجزء الأول.

في تمام الساعة 3 عصرا: عرض مادة الدراسات الاجتماعية الجزء الثاني.

بالإضافة إلى إعادة عرض بعض الحصص التعليمية لمادة اللغة العربية والتي عرضت بالفعل في الأسابيع الماضية.