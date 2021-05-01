«مصر الخير»: توزيع 130 ألف وجبة إفطار و225 ألف للسحور

أكدت مؤسسة مصر الخير، مواصلة جهودها في تقديم الوجبات الغذائية للأسر الأولي بالرعاية دخل منازلهم ضمن حملة إفطار صائم لهذا العام حيث نجحت المؤسسة في توزيع 130 ألف وجبة إفطار و225 الف وجبة سحور في قري ونجوع ومدن مختلف محافظات الجمهورية بالاضافة لتوزيع 8 آلاف سند علية وهوعبارة عن خمس كراتين لكل أسرة تكفي احتياجات الأسر طوال الشهر فضلا عن دعم مادي 200 جنيه لكل اسرة حصلت عاي سند العيلة .

وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصرالخير، إن المؤسسة نجحت بفضل الله ومن بعده تبرعات أهل الخير في توزيع 130 الف وجبة إفطار و225 الف وجبة سحور ضمن حملة إفطار صائم والتى إطلقتها المؤسسة في منتصف شهر شعبان وتستهدف توفير وجبات إفطار للأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات داخل منازلهم لضمان سلامتهم ومنعا للإزدحام على استلام الوجبات.

وأضاف أن المؤسسة وزعت 440 ألف كرتونة منذ بداية حملة إفطار صائم حتى الآن، وأيضا تم توزيع الخضروات ومصادر البروتين علي الأسر المستحقة داخل منازلهم في كل أنحاء الجمهورية وتستمر المؤسسة في توزيع كراتين الخير طوال شهر رمضان.

وأشار المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة، إلى أن التوزيع يتم من خلال مكاتب «مصر الخير» بمختلف المحافظات، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة والتي يزيد عددها على 4 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف علي، أنه من المقرر أن تستمر قوافل «مصر الخير» التي تحمل المواد الغذائية وملابس العيد لأطفال الأسر الأولى بالرعاية؛ لتعم الفرحة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بجميع محافظات مصر.

ولفت إلى أن حملة إفطار صائم والتي أطلقتها المؤسسة منذ 9 سنوات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى تستهدف الوصول إلي الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات وتوفير وجبات الإفطار لهم داخل منازلهم من خلال تقديم «كرتونة الخير» كاشفا عن أن حملة «إفطار صائم» تتضمن عدة عناصر وبنود وخيارات مازالت مفتوحة أمام المتبرعين، حيث تشمل منتجات الحملة، 5 بنود رئيسية: أولها الكراتين الغذائية والثاني إفطار صائم والثالث ملابس العيد والرابع زكاة الفطر، فيما مثل البند الخامس من منتجات الحملة بند سهم مصارف الزكاة.

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج أن بند الكراتين الغذائية يشمل 4 أنواع، أولهم كرتونة الخير متضمنة دجاجة مجمدة بتكلفة 150 جنيها، فيما يتمثل النوع الثاني في كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية بقيمة 150 جنيها ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أي مكتب تموين بقيمة 150 جنيها أو صرفه من خلال أي بقال تابع لفوري.

أما النوع الثالث فيشمل توزيع كرتونة الخير ومصدر للبروتين وبالنسبه للنوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية يتمثل في «سند العائلة»، وقيمته المالية 1000 جنيه إضافة إلى دعم نقدي يبلغ 200 جنيه، فضلًا عن أنه يمكن للمتبرع إفطار صائم بـ40 جنيها، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته 250 جنيها، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر 25 جنيها، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.