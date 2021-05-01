«مصر الخير»: توزيع 130 ألف وجبة إفطار و225 ألف للسحور

«مصر الخير»: توزيع 130 ألف وجبة إفطار و225 ألف للسحور
المؤسسة توزع 8 آلاف سند العيلة علي الأسر الأولي بالرعاية
كتب:
ماريان سعيد
01:45 م | السبت 01 مايو 2021
جانب من انشطة مصر الخير
أكدت مؤسسة مصر الخير، مواصلة جهودها في تقديم الوجبات الغذائية للأسر الأولي بالرعاية دخل منازلهم ضمن حملة إفطار صائم لهذا العام حيث نجحت المؤسسة في توزيع 130 ألف وجبة إفطار و225 الف وجبة سحور في قري ونجوع ومدن مختلف محافظات الجمهورية بالاضافة لتوزيع 8 آلاف سند علية وهوعبارة عن خمس كراتين لكل أسرة تكفي احتياجات الأسر طوال الشهر فضلا عن دعم مادي 200 جنيه لكل اسرة حصلت عاي سند العيلة .
وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصرالخير، إن المؤسسة نجحت بفضل الله ومن بعده تبرعات أهل الخير في توزيع 130 الف وجبة إفطار و225 الف وجبة سحور ضمن حملة إفطار صائم والتى إطلقتها المؤسسة في منتصف شهر شعبان وتستهدف توفير وجبات إفطار للأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات داخل منازلهم لضمان سلامتهم ومنعا للإزدحام على استلام الوجبات.
وأضاف أن المؤسسة وزعت 440 ألف كرتونة منذ بداية حملة إفطار صائم حتى الآن، وأيضا تم توزيع الخضروات ومصادر البروتين علي الأسر المستحقة داخل منازلهم في كل أنحاء الجمهورية وتستمر المؤسسة في توزيع كراتين الخير طوال شهر رمضان.
وأشار المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة، إلى أن التوزيع يتم من خلال مكاتب «مصر الخير» بمختلف المحافظات، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة والتي يزيد عددها على 4 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف علي، أنه من المقرر أن تستمر قوافل «مصر الخير» التي تحمل المواد الغذائية وملابس العيد لأطفال الأسر الأولى بالرعاية؛ لتعم الفرحة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بجميع محافظات مصر.
ولفت إلى أن حملة إفطار صائم والتي أطلقتها المؤسسة منذ 9 سنوات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى تستهدف الوصول إلي الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات وتوفير وجبات الإفطار لهم داخل منازلهم من خلال تقديم «كرتونة الخير» كاشفا عن أن حملة «إفطار صائم» تتضمن عدة عناصر وبنود وخيارات مازالت مفتوحة أمام المتبرعين، حيث تشمل منتجات الحملة، 5 بنود رئيسية: أولها الكراتين الغذائية والثاني إفطار صائم والثالث ملابس العيد والرابع زكاة الفطر، فيما مثل البند الخامس من منتجات الحملة بند سهم مصارف الزكاة.
وأوضح المدير التنفيذي للبرامج أن بند الكراتين الغذائية يشمل 4 أنواع، أولهم كرتونة الخير متضمنة دجاجة مجمدة بتكلفة 150 جنيها، فيما يتمثل النوع الثاني في كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية بقيمة 150 جنيها ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أي مكتب تموين بقيمة 150 جنيها أو صرفه من خلال أي بقال تابع لفوري.
أما النوع الثالث فيشمل توزيع كرتونة الخير ومصدر للبروتين وبالنسبه للنوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية يتمثل في «سند العائلة»، وقيمته المالية 1000 جنيه إضافة إلى دعم نقدي يبلغ 200 جنيه، فضلًا عن أنه يمكن للمتبرع إفطار صائم بـ40 جنيها، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته 250 جنيها، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر 25 جنيها، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.