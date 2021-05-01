تردد قناة أبو ظبي دراما نايل سات 2021 ومواعيد عرض المسلسلات المصرية

عرض باقة من الأعمال المصرية عبرها، يدفع الكثير للبحث عن تردد قناة ابو ظبي دراما نايل سات 2021، لمتابعة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك، فضلا عن الأعمال الخليجية التي تثبت من خلالها.

تردد قناة ابو ظبي دراما نايل سات 2021

وفي إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تردد قناة ابو ظبي دراما نايل سات 2021، في التقرير التالي:

تردد قناة ابو ظبي دراما نايل سات 2021

التردد على 12226.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل ترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على قناة ابو ظبي دراما نايل سات 2021

وتعرض شاشة أبو ظبي مجموعة من الأعمال التي أعلنت عنها وفقا للخريطة الرمضانية وهى 4 أعمال درامية مصرية في السباق الرمضاني 2021، وهي بطولة نخبة من النجوم، كما يلي:

مسلسل «النمر» لـ محمد عادل إمام وهنا الزاهد، ويعرض في تمام الساعة 11:00 مساءً.

مسلسل «الاختيار 2» بطولة أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، ويكون العرض الأول في تمام الساعة 10 مساءً.

مسلسل «وكل ما نفترق» للنجمة ريهام حجاج يعرض في تمام الساعة 7 مساء.

مسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز وهند صبري يعرض في تمام الساعة ‏8 مساءً.

مسلسلات غير مصرية

مسلسل نبض مؤقت.

مسلسل علاء الدين.

مسلسل مطر صيف.

مسلسل 350 جرام .

مسلسل حين رأت.

برامج أبوظبي

كما تعرض شاشة أبوظبي مجموعة من البرامج الترفيهية والمنوعات على شاشتها في رمضان وأبرزها «طبختنا غير» و«قلبي اطمأن».

وقناة أبوظبي توفر إمكانية متابعة المسلسلات والأفلام وكل ما يبث عبر شاشتها على خاصية البث المباشر على موقع القناة الرسمي، فضلا عن التطبيق المتاح تحميله بشكل مجاني على الهواتف.