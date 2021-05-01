«مسحراتي المحروسة» يحذر من التحرش: «يا بنت بلدي علي صوتك ومتخافيش»

تناول برنامج «مسحراتي المحروسة» الذي يعرض عبر منصة «البلاتفورم»، أزمة التحرش، إذ جاءت حلقة اليوم بعنوان «لا للتحرش»، إذ قدم المسحراتي نصائحه ونهى عن هذا السلوك، خاصة أنَّه قد يطال أي سيدة في المجتمع.

وعلى خلفية موسيقية، وجهت شخصية «مسحراتي المحروسة» الكارتونية، نصائحها، وغنى المسحراتي قائلًا: «مسحراتي لا صوتى واطي ولا أنت أطرش، أنا عندى غاية نحمى الصبايا من التحرش، من كل مجرم إن كان في شارع أو في حارة، ولو بنظرة أو بالإشارة».

وأضاف: «بنتك وبنتي أمي وحبيبتك أختك وأختي دول الغوالي دول الأمارة، أنا ليكي عندي يا بنت بلدى متستحيش وبلغينا واحنا بايدينا نحميكِ وأنتِ متقلقيش، يا بنتِ قولي وعلى صوتك ومتخفيش، أنا أب وأنتِ زرعي وشقايا، أملي في بكرة بنتي ضنايا، في النهاية أنا عندى غاية لا صوتي واطي ولا أنت أطرش وقانون بلدنا يحمي بناتنا.. لا للتحرش وكل مجرم يخاف بعينه ولا يختشيش، مبروك عليكِ الشهر يا بلدي، مكتوب علينا الرحمة يا رمضان، يا رب تمم لنا العتق من النيران واكتب لنا جنتك وافتح لنا الريان، واصحى يا غفلان».

وتتعاون منصة «البلاتفورم» في تنفيذ برنامج «مسحراتي المحروسة»، مع المجلس القومي للمرأة، وتدور فكرته حول مسحراتي يجوب شوارع القاهرة التاريخية، ويوقظ سكان المنطقة من أجل السحور وهو يسرد تاريخ تلك المناطق المهمة، ومن أبرز المعالم التي يرصدها البرنامج مناطق الجامع الأقمر ومسجد الغوري وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

برنامج «مسحراتي المحروسة» يتضمن العديد من المشاهد التي تؤديها شخصيات كرتونية، مع عدة أشعار من كلمات إبراهيم الرفاعي، ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم، ولحن وغناء مجدي الرشيدي.