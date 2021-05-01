رئيس «الإنجيلية» يشكر السيسي: مصر في عهدك تخطو نحو المستقبل بخطى ثابتة

تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، حيث ينعقد الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، ويقتصر الحضور على المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، ورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية:

السيداتُ والسادةُ الحضور والمتابعون والمشاهدون عبر القنوات الفضائية التليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عنْ أعضاءِ المجلسِ الإنجيليِّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمِصْرَ، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، أتقدَّمُ لكم جميعًا بخالصِ الشكرِ والتقديرِ على مشاركتِكم لنَا احتفالَنا بعيدِ القيامةِ المجيدْ.

واسمحوا لي بدايةً أن أشكرَ الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهنئته لنا بالعيد.

كما أشكره لمجهوداته المُخلصة في إرساء دولة المواطنة وبنائها، إذ تستمر إجراءات تقنين أوضاع الكنائس التي بدأت في 2017؛ وتم تقنينُ أوضاعِ 322 كنيسة ومبنى خدمات، تابعة للطائفة الإنجيلية بكافة مذاهبها. ونشكر فخامته أيضًا على صدور قانون إنشاء هيئة أوقاف للطائفة الإنجيلية، والتي عُقد أول اجتماع لها في أبريل الماضي. وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والعيش المشترك.

إننا نرى مصر في عهد الرئيس وهي تخطو نحو المستقبل بخطى ثابتةٍ مستلهمةً تاريخ حضارتها العظيمة، وهو ما شهدناه في موكب المومياوات التاريخي، وما نشهده من تطورات سريعة في مجال البنية التحتية وتحسين جودة الطرق وهو ما ينعكس بالإيجاب على شتى مناحي الاقتصاد وفروعه، وتسعى الدولة بشتى الطرق الممكنة لتشكيل الوعي لدى المواطنين، من خلال القوى الناعمة الذكية والتي تركز على قضايا المجتمع، وتلقي الضوء على التضحيات العظيمة لرجال الجيش والشرطة في سبيل أمن الوطن وسلامته.

كما نشكر الدولة أيضًا على اهتمامها بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تناقشه الكنائس في هذه الفترة مع وزارة العدل.

وأوجِّه التهنئة لكل إخوتنا المسلمين في مصر والعالم بشهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك، مصليًا أن يعيد الله هذه المناسبات المبهجة على بلادنا وشعبنا بكل الخير.

وأودُّ أن أقدم اعتذاري للمسؤولين من وزراء وقيادات سياسية وبرلمانية وتنفيذية ودينية وشعبية، الذين أكّدوا على المشاركة في الاحتفال بناءً على الدعوة التي تم توجيهها من رئاسة الطائفة الإنجيلية، ولقد اضطُررنا بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا أن نعقد هذا الاحتفال دون حضور شعب الكنيسة وضيوفنا الكرام، وهذا القرار الصعب اتخذناه في إطار الموقف العام الذي تتبناه رئاسة الطائفة منذ بدء الجائحة لسلامة الناس أولًا.

كما أشكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتهنئته لنا بالعيد، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، وخالص الشكر للنواب والسفراء والوزراء.

خالص الشكر أيضًا لجميع قيادات القوات المسلحة والمخابرات والشرطة والأمن الوطني، أشكر أيضًا رؤساء المذاهب الإنجيلية الحاضرين معنا وأعضاء المجلس الإنجيلي العام وهيئة الأوقاف الإنجيلية، شكر خاص لرعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها ومجلسها، خالص الشكر أيضًا للمايسترو ناير ناجي، والسوبرانو دينا إسكندر، والمرنم ريمون رفعت وفريق ترنيم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لفقرات الترنيم التي قدموها اليوم.

خالص الشكر للقنوات الفضائية التي اهتمت بنقل احتفالنا، وخالص الشكر أيضًا للإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف الصحف والمواقع الإخبارية الذين اهتموا بتغطية احتفالنا.