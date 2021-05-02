تفاصيل إلقاء سيدة لرضيعتها من الطابق الخامس: «زهقت منها ومن أبوها»

«زهقت منها ومن أبوها»، بهذه الكلمات بدأت سيدة سودانية الرد على النيابة العامة فيما نسب إليها من اتهام بالقتل العمد لطفلتها بإلقائها من الطابق الخامس في شقتها بمدينة أكتوبر فى الجيزة.

وشرحت السيدة تفاصيل جديدة في التحقيقات خلال استدعائها لجلسة تحقيق حيث بررت جريمتها بأنها مرت بأزمات نفسية عدة جعلتها تلجأ إلى أطباء نفسيين لتحسين حالاتها لكن بلا جدوي، وكانت تداعيات هذه الحالة تتسبب في اختلاق مشاكل مع زوجها الذي كان حملًا إضافيًا عليها بسبب سوء تصرفاته فانتهى الأمر بينهما بالإنفصال.

إلقاء رضيعة من الطابق الخامس

أثناء فترة الانفصال التي تقترب من الشهرين ساءت حالتها النفسية أكثر ولم تستطيع تقبل فكرة الابتعاد عن زوجها وأطفالها الذي قرر الأب أن يقوم هو برعاية الأبناء الكبار وترعي هي رضيعتها الصغيرة، فألقت برضيعتها من الطابق الخامس بمدينة السادس من أكتوبر.

بلاغ بالواقعة

البداية كانت تلقي قسم شرطة أكتوبر بلاغا يفيد بإلقاء أم لرضيعتها من شرفة الطابق الخامس بمنزلها، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ، وتم أصطحاب الأم إلى القسم وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمثيل الجريمة

واصطحب النيابة العامة المتهمة بعد القبض عليها إلى محل سكنها لتمثيل جريمتها بعد الاستماع لأقوالها والإدلاء بها، وأن السبب وراء فعلتها هو بكاء الطفلة المستمر وخلافات مع طليقها، واستعجلت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة والاستماع لأقوال والد الرضيعة، الذي أقر بأن طليقته كانت تخضع للعلاج النفسي.

حبس المتهمة

وأمرت النيابة بالإستعلام عن التاريخ المرضي للمتهمة، كما أمرت بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات حتي ورود التقرير الطبي حول مرضها.