الأرصاد: استمرار موجة الحر لمدة أسبوع يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 36 درجة وترتفع أيضًا على المدن الساحلية الغربية لتسجل السلوم 36 درجة على غير العادة خلال هذا الوقت من العام.

على أن تستمر هذه الموجة لمدة أسبوع مقبل يصاحبها مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إللى وجود نشاط لحركة الرياح خاصة في الفترات المسائية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والمدن المطلة علي البحر الأحمر.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد خريطة الظواهر الجوية المتوقعهة على البلاد، اعتباراً من غداً الأحد 2 مايو، وتستمر حتى الجمعة 7 من الشهر نفسه، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 2 مايو

ـ طقس حار نهاراً على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد، وجنوب سيناء.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 3 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 4 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 5 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 6 مايو

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس 6 مايو، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد، على فترات متقطعة.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 7 مايو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.