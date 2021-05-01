محافظ المنيا: 8532 مخالفة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية

محافظ المنيا: 8532 مخالفة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية
كتب:
اسلام فهمي
04:09 م | السبت 01 مايو 2021
موقف سيارات بالمنيا
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والرقابية بنطاق المحافظة، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، من خلال المرور على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومواقف السيارات ووسائل النقل العام، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن محافظ المنيا، تحرير 8532 مخالفة لأفراد ومنشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مراكز المحافظة، منذ بدء تطبيق الاجراءات، مؤكدا استمرار جهود المحافظة في تنظيم الحملات اليومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المحافظ، على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، موجها بالتعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم ارتدائها، مناشداً المواطنين بالحفاظ على مسافات التباعد والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.
وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استقبال جميع المواطنين بمراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، خلال أيام الأجازات الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 10مساءا وذلك عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة، حيث تم تحديد 4 مراكز للتطعيم وهي «المنيا الجديدة مركز طبي شباب المستقبل، ملوي مركز طبي قلندول، سمالوط مستشفى سمالوط النموذجي، وحدة القيس بمركز بني مزار».