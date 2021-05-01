مصدر دبلوماسي هندي: نحارب بقوة موجة شرسة لكورونا.. و3 عوامل سبب قوتها

كشف مصدر مطلع في السفارة الهندية بالقاهرة،آخر أخبار كورونا في الهند، قائلًا إنَّ الهند تحارب بمنتهى القوة موجة شرسة وغير مسبوقة من انتشار فيروس كوفيد، حيث تمثل عدد الحالات النشطة في الهند 16.90٪ من إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة حتى الآن والبالغ عددها 3170228 حالة، فيما بلغ عدد الاختبارات على مستوى البلاد حتى الآن 286392086 اختبا.

آخر أخبار كورونا في الهند: 297.540 مريض خرجوا من العزل

وضمن آخر أخبار كورونا في الهند، خرج من العزل 297.540 مريض خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، وبذلك ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 15384.418 حتى يوم 29 أبريل 2021. ومن ناحية أخرى، قامت الهند بإعطاء 152 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 وذلك حتى يوم 29 أبريل 2021، إضافة إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين جرعة جديدة يتم إعطائها بصورة يومية.

آخر أخبار كورونا في الهند: مرحلة جديدة للتطعيم بلقاح كورونا بداية من اليوم

والهند هي صاحبة ثالث أكبر عدد من الأفراد الحاصلين على التطعيمات بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر كذلك أن تدخل حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 مرحلتها التالية اعتباراً من 1 مايو لتشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. ورغم من توقع موجة ثانية وتجهيز الاستعدادات للتعامل معها، إلا أنه كان من الصعب قياس مدى وحجمها الحقيقيين على أرض الواقع.

وخلال الموجة الأولى وما بعدها، بدأ الحكومة المركزية وحكومات الولايات في الهند في اتخاذ تدابير متعددة لتجديد البنية التحتية للاستجابة مع متطلبات المرحلة التالية. وانخفضت الحالات في الهند خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى يناير 2021 بنسبة 90٪. وقد ساهم التعامل بالصورة النموذجية مع الموجة الأولى والثقة الناتجة عن تطوير اللقاحات في عدم توقعنا لزيادة الحالات بهذه الصورة كما هو الآن في الموجة الحالية.

أسباب زيادة إصابات ووفيات كورونا في الهند لا تزل قيد البحث

ولا تزال الأسباب وراء هذه الزيادة الكبيرة وغير العادية، وفق المصدر الدبلوماسي بالسفارة الهندية، في هذه الموجة الثانية قيد البحث. ولكن من المحتمل أن يكون هناك ثلاثة عوامل وراء هذه الزيادة: السلوك العام ، وزيادة حساسية السكان، والتحور الجديدة للفيروس.

وقد لا تكون مناعة القطيع، التي كان يُنظر إليها على أنها سبب مهم للحد من انتشار الفيروس في الهند، فعالة بشكل كبير ضد السلالات الجديدة المتحورة للفيروس.